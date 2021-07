Eventi e scadenze: settimana del 5 luglio 2021

ePrice

Gibus

Levi Strauss

Stellantis

(Teleborsa) -Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà a Parigi per la visita di Stato nella Repubblica FranceseG20 - 2° Anti-Corruption Working Group Meeting in videoconferenza13.00 - incontro B20-G20 - Dialogo B20-G20 su finanza e infrastrutture per una crescita sostenibile e inclusiva. Tra i relatori: Emma Marcegaglia, Carlo Messina, Daniele Franco, Gabriele Galateri di Genola, Pietro Salini e molti ospiti internazionali. L'incontro in streaming.Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festivitàG20 - Enabling women to lead the futureReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi9.30 - Assobiotec e ENEA - Rapporto annuale sulle biotecnologie in Italia - Presentazione online del rapporto annuale sulle biotecnologie in Italia in collaborazione con ENEA. Il BioInItaly Report offre una fotografia aggiornata dei numeri del comparto nazionale e delle attività di ricerca e sviluppo10.00 - Abi - Assemblea annuale - Aprirà i lavori il Presidente, Antonio Patuelli, che terrà la relazione. Seguiranno gli interventi del Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, e del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco. A seguire ci sarà il Comitato esecutivo AbiTesoro - Comunicazione BOTG20 - Public Health Workforce: A Laboratorium for improving training in prevention, preparedness, and response to health crises - in videoconferenzaFOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaEIA - Pubblica l'outlook sull'energiaBanca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia9.30 - Anitec-Assinform DIGITALE PER CRESCERE - Innovazione, Crescita, Trasformazione - Presentazione del Rapporto Anitec-Assinform "Il digitale in Italia" 202115.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Assemblea: Deliberazioni ai sensi dell’art. 2447 cod. civ.G20 - OECD Annual Conference of the Global Forum on Productivity - La conferenza annuale dell'OCSE del 2021- OECD Global Forum on Productivity, si svolge a Venezia e viene organizzata quest'anno in collaborazione con la Presidenza italiana del G20BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria10.30 - Report "Vino e Spirits: le sfide di un'eccellenza italiana" - L'Area Studi Mediobanca, l'Ufficio Studi Sace e Ipsos presentano il Report "Vino e Spirits: le sfide di un'eccellenza italiana", un’analisi del cambiamento strutturale delle imprese del settore e dei consumi nello scenario post pandemico11.00 - Centro Einaudi e Intesa Sanpaolo - Presentazione XXV Rapporto sull'economia globale e l'Italia - La Presentazione del XXV Rapporto sull'economia globale e l'Italia del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi e di Intesa Sanpaolo, intitolato "Un mondo sempre più fragile" si svolge all'Auditorium grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino14.30 - Stellantis - EV Day 2021 - L'EV Day 2021 è organizzato da Stellantis per presentare la strategia di elettrificazione del gruppo come fattore chiave per sostenere una "mobilita' pulita, sicura e conveniente". L'evento interamente digitale, sarà condiviso da Carlos Tavares, Amministratore Delegato del GruppoTesoro - Comunicazione medio-lungo- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analistiRating sovrano - Russia - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Malta - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoG20 - G20 ETWG - CSWG extraordinary sessions - Negotiations on the Communiqué and outcome documents in videoconferenzaG20 - International Taxation SymposiumG20 - A Venezia si svolge la terza riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G2011.00 - Istat - Presentazione "Rapporto Annuale 2021. La situazione del Paese" - Il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo presenterà, a Palazzo Montecitorio, i principali contenuti della ventinovesima edizione del Rapporto. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming dalla Camera dei DeputatiTesoro - Asta BOT