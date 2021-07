Il comparto bancario a Piazza Affari in rialzo (+1,42%), corre Banca Popolare di Sondrio

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Rialzo per l', che segue l'andamento rialzista evidenziato dall'Ilha aperto a 9.235,3, in aumento di 130,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 94, dopo aver avviato la seduta a 94.Nel, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,74%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,62%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,41% sui valori precedenti.Tra le azioni del, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,36%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,78%.Tra ledi Piazza Affari, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,21% sui valori precedenti.