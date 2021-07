Intesa Sanpaolo Private Banking sostiene Maratona dles Dolomites

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -Private Banking sostiene la Maratona dles Dolomites, la competizione ciclistica che si svolge sulle Dolomiti. La banca private del Gruppo rinnova cos', per l’ottavo anno consecutivo, il proprio sostegno a questo prestigioso evento sportivo, in qualità di gold partner.Con questo impegno, Intesa Sanpaolo Private Banking è al fianco di quella che è considerata la Regina delle Granfondo internazionali.Il tema della manifestazione è l’Arte o "Ert", per dirla in lingua ladina. Per questo motivo Intesa Sanpaolo Private Banking promuove la mostra "Painting is back", recentemente inaugurata presso Gallerie d’Italia a Milano, con l'offerta di un biglietto gratuito ai partecipanti."Il ciclismo – afferma Andrea Ghidoni, Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Banking – è uno sport affascinante: impone strategia, dedizione e lucidità. Premia la determinazione del singolo, così come il lavoro di squadra. Tutti valori in cui Intesa Sanpaolo Private Banking si riconosce"-"Il nostro impegno - sottolinea - è particolarmente apprezzato dai nostri clienti assistiti da oltre 880 private banker che gestiscono complessivamente più di 117 miliardi di euro di patrimoni".