(Teleborsa) -

Senza slancio il petrolio che si muove attorno ai livelli della vigilia, in contrasto con i segni di forza che arrivano dal derivato sul metallo giallo.







L'oro nero ha aperto a 76,69, per poi portarsi a quota 76,69, in recupero dello 0,50%, rispetto alla chiusura precedente, mentre il future sull'oro cresce dello 0,77% a 1.805,5.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)