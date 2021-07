Borse europee in rosso. Piazza Affari chiude a -0,84%

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Anche Piazza Affari è stata oggetto di realizzi, chiudendo sui minimi di seduta. Intanto, si registrano scambi in ribasso anche a Wall Street.A pesare, nel pomeriggio, sono stati i dati sull'andamento dei(risultati sotto le attese degli analisti ), mentre restano sotto i riflettori il prezzo dele i timori sulle frizioni tra i Paesi dell'OPEC+ Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,41%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,57%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 73,69 dollari per barile, in forte calo dell'1,96%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,74%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,96%, spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,89%, escende dello 0,91%.A Piazza Affari, ilè in calo (-0,84%) e si attesta su 25.228 punti in chiusura; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 27.691 punti, in calo dello 0,80%.In lieve ribasso il(-0,54%); consolida i livelli della vigilia il(-0,12%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,66 miliardi di euro, con un incremento di ben 358,2 milioni di euro, pari al 27,60%, rispetto ai precedenti 1,3 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,5 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,59 miliardi.Su 425 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 246 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 141 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 38 azioni del listino milanese.di Milano, troviamo(+2,98%),(+2,65%),(+1,33%) e(+1,11%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,71%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,19%.In caduta libera, che affonda del 3,15%.Pesante, che segna una discesa di ben -3 punti percentuali.di Milano,(+1,27%),(+1,17%),(+1,12%) e(+1,07%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,77%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,87%.Sensibili perdite per, in calo del 2,63%.In apnea, che arretra del 2,55%.