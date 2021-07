Campagna vaccinale, Figliuolo a colloquio con le Regioni

AstraZeneca

J&J

(Teleborsa) - Il Commissario per l'emergenzoggi i presidenti delle, per discutere l'avanzamento della c, che secondo alcuni starebbe subendo un rallentamento a causa della mancanza di dosi di vaccino. Una ipotesi che è sempre stata smentita dal Generale, che scommette ancora sul raggiungimento del target dell'immunità di gregge a settembre e ribadisce che c'è un numero sufficiente di dosi per vaccinare 500mila persone al giorno. Nell'UE risulta vaccinato il 45% degli adulti a fronte di oltre 481 milioni di dosi consegnate, ha detto la portavoce della Commissione Ue Dana Spinant. I, ma sulle fasce d'età più elevate la percentuale sale. Se si considera solo la prima dose si contano oltre 34,8 milioni di persone, oltre il 54,8% della popolazione. La percentuale che sale fino all'88,8% tra gli ultrasettantenni.A fronte di questi numeri, la. L'obiettivo è fare presto anche in vista della ripresa delle scuole a settembre. In questo quadro alcuni governatori denunciano un ritardo delle consegne delle dosi, anche per effetto della riduzione delle possibilità causata dall'esclusione diper gli under 60.Il governatore dell'Emilia Romagna, ad esempio, parla di un "taglio" delle consegne che "costringerà a qualche rinvio per qualcuno che doveva ricevere la prima dose". Anche il governatore del Friuli-Venezia Giuliache è anche presidente della Conferenza delle Regioni, denuncia "più difficoltà" nella campagna vaccinale, ma assicura "le risolveremo"."Il rapporto col generale Figliuolo è molto costruttivo. Già questa settimana, e io ho spinto molto per questo, ci saranno incontri bilaterali tra le singole Regioni e la struttura commissariale per affrontare insieme le criticità dei territori", ha spiegato Fedriga. dicendosi d'accordo con il Generale Figliuolo che " bisogna continuare ad andare spediti, l'immunità di gregge a fine settembre è un traguardo ancora possibile e stiamo lavorando tutti per questo obiettivo".