CrowdFundMe, raccolta oltre 14 milioni nel primo semestre

CrowdFundMe

(Teleborsa) - Netta crescita del business dinei primi sei mesi del 2021. La società, unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt) quotata a Piazza Affari, ha infatti visto un i(Key Performance Indicator) operativi, ovvero l’ammontare di capitali raccolti (+14,35 milioni di euro), la raccolta media (600.000 euro), il numero di investimenti (3.100) e l’investimento medio (5.000 euro). Tutti i risultati, inoltre, sono affiancati da una significativa ottimizzazione dei costi sostenuti da CrowdFundMe.Il principale indicatore per l’attività di CrowdFundMe è la, che nel primo semestre 2021 è cresciuta a oltre 14 milioni di euro,(6,4 milioni) e avvicinandosi al risultato di tutto il 2020 (17,4 milioni). Inoltre, se confrontato su più anni, appare evidente la continua crescita del business (come da grafico seguente): la raccolta complessiva nel 2016 era pari a 500.000 euro, 3,2 milioni nel 2017, 8,5 milioni nel 2018 e 10 milioni nel 2019.CrowdFundMe ha inoltre registrato un(5.000 euro 1H 2021 vs. circa 3.000 FY 2020) e della raccolta media, che nel primo semestre 2021 si è attestata a oltre 600.000 euro contro i 450.000 registrati in tutto il 2020. In questo caso, l’aumento denota non solo una crescita quantitativa ma anche qualitativa, poiché il portale ha concluso con successo anche operazioni con obiettivi particolarmente elevati., eguagliando in pratica il risultato di tutto lo scorso anno,- dichiara-. Il portale continua la sua evoluzione e la finanza cosiddetta alternativa sta diventando sempre più un punto di riferimento per gli investitori. In tale contesto, CrowdFundMe è leader nella selezione dei migliori prodotti finanziari, per offrire ai clienti ulteriori opportunità remunerative per diversificare il proprio portafoglio, sia con strumenti di Equity che obbligazionari.".