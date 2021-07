Energia, ENEA: " Da filiera idrogeno fino a 500mila nuovi posti di lavoro nei prossimi 30 anni"

(Teleborsa) - In Italia lo sviluppo di unapotrà crearepuntando su neutralità tecnologica, valorizzazione delle diverse tecnologie e ricerca e innovazione come asset strategici. È quanto emerge dallo, online da oggi sul sito dell'Agenzia. Un viaggio-inchiesta fra i protagonisti del settore, tra i quali lailgliil, ile il"Enea presidia il settore idrogeno da oltre 30 anni, con attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione a 360 gradi, grazie a professionalità e infrastrutture molto avanzate che consentono di fare da cerniera tra laboratori e industria – spiega il–. Un esempio è la Hydrogen Valley progetto da 14 milioni di euro finanziato dal ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito dell'iniziativa Mission Innovation, per realizzare nel Centro Ricerche Enea Casaccia un insieme di infrastrutture high-tech che agiscono come incubatore tecnologico per i diversi anelli della filiera dell'idrogeno e offrire opportunità di sviluppo, innovazione e servizi avanzati alle aziende".Ampio spazio – spiega Enea in una nota – viene dato allee nell'ambito dello scenario italiano vengono evidenziate le sfide e gli ostacoli alla creazione di una filiera e alla conquista di spazi e competitività. Ad oggi, nel nostro Paese vi sono settori più maturi e più pronti da un punto di vista tecnologico mentre altri necessitano di ulteriori sforzi. Soprattutto – evidenzia lo Speciale – "va coniugata la capacità e l'offerta di innovazione e sviluppo tecnologico del mondo della ricerca con la domanda di innovazione e chiusura dei cicli delle filiere produttive"."L'Italia – conclude– può posizionarsi strategicamente lungo tutta la catena del valore dell'idrogeno (produzione, trasporto, logistica, distribuzione, storage, usi finali), grazie ad una grande tradizione manifatturiera, a un know-how e a centri di ricerca di eccellenza, nonché ad una collocazione geografica ideale per diventare il futuro hub europeo e mediterraneo sul fronte idrogeno".