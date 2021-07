Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,92%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.327 punti (+0,57%). Sulla parità il(-0,07%); sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,38%.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori(-3,23%),(-1,82%) e(-1,63%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,20%) e(+0,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,13%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,82%.In caduta libera, che affonda del 2,34%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,33 punti percentuali.(+3,63%),(+1,22%),(+1,20%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,60%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,87%.Sensibili perdite per, in calo del 3,49%.In apnea, che arretra del 3,43%.