In rosso Piazza Affari e le altre Borse europee

(Teleborsa) -. con l'attenzione degli investitori concentrata sulla pubblicazione, tra poco, dell'indice Zew sul sentiment di luglio degli investitori tedeschi.Sul mercato valutario, l'scambia sui valori della vigilia a 1,185. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.803,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,28% dopo il mancato accordo tra i Paesi Opec+.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,79%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,36%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 27.850 punti.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,16%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,93%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,65%.avanza dello 0,58%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,20%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,12%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,99%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,97%.del FTSE MidCap,(+0,95%) e(+0,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,93%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,76%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,48%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,44%.