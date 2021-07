IREN, al via nuovo tour virtuale alla scoperta del termovalorizzatore di Torino

(Teleborsa) - Da oggi è possibile visitare ilda qualunque luogo e con qualunque dispositivo connesso alla rete, senza dover accedere di persona all'impianto grazie alSi tratta – spiega Iren in una nota – di una vera e propria: una visita virtuale immersiva, concepita come un filmato durante il quale lo spettatore può vedere a 360 gradi l'ambiente circostante. Una voce guida descrive il processo di termovalorizzazione e favorisce così la comprensione di quanto viene visualizzato. Il virtual tour permette inoltre l'accesso a zone normalmente interdette ai visitatori per ragioni di sicurezza: il pubblico si può avvicinare visivamente alle griglie di combustione, entrare nel locale turbina o nell'edificio dedicato al teleriscaldamento.Il nuovo prodotto, realizzato con l'ausilio di, – sottolinea Iren – costituirà un valido supporto di approfondimento anche quando, terminata l'emergenza sanitaria, le visite in presenza saranno ripristinate. L'esperienza virtuale è inoltre arricchita da otto contenuti extra: si tratta di brevi filmati, visualizzabili da desktop e da mobile, dedicati ciascuno ad una parte significativa del processo di termovalorizzazione realizzati con il coinvolgimento diretto di alcuni tecnici che operano nell'impianto, che forniscono in modo semplice e comprensibile approfondimenti tecnici sulle tecnologie di termovalorizzazione."TRM ha sempre prestato molta cura ed attenzione alla comunicazione, con l'obiettivo di informare in modo semplice, chiaro e trasparente i cittadini circa il funzionamento dell'impianto e quanto esso sia importante per la chiusura del ciclo dei rifiuti – dichiara–. Questo video, girato con l'ausilio di nuove tecnologie di ripresa, rende possibile mostrare, per la prima volta, tutti gli ambienti che normalmente sono preclusi ai cittadini durante le visite all'impianto per motivi di sicurezza. Le varie fasi relative alla gestione dell'impianto e all'incenerimento dei rifiuti sono spiegate dalle donne e dagli uomini che quotidianamente operano per il buon funzionamento dell'impianto e che ringrazio".