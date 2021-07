KKR, nuovo fondo da 2,2 miliardi per investimenti immobiliari in Europa

KKR

(Teleborsa) -, una delle principali società di investimento al mondo, ha annunciato oggi la chiusura definitiva di KKR Real Estate Partners Europe II (REPE II), un. In particolare, sottolinea una nota della società, il fondo si rivolgerà a sotto-settori con dinamiche strutturali interessanti, tra cui logistica, residenze, alloggi per studenti, ospitalità e uffici di alta qualità."Continuiamo a credere che l'Europa rappresenti un ambiente di investimento interessante per il settore immobiliare - ha affermato- La nostra strategia immobiliare è strettamente integrata con la più ampia piattaforma KKR, la nostra esperienza di investimento multidisciplinare ed è sostenuta dal nostro solido track record globale".REPE II ha raccolto fondi da una livello globale, inclusi piani pensionistici pubblici, fondi sovrani, compagnie assicurative, istituti finanziari, piattaforme di private banking, family office e investitori privati con un patrimonio netto elevato.