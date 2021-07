Lavoro, Orlando: "Entro fine 2022 stop al sommerso"

(Teleborsa) -perché gravano sul sistema sanitario, previdenziale, assicurativo, amministrativo e giudiziario, pesando sull'economia sana e lo stato sociale". Lo ha sottolineato il, in una audizione in Senato sulla sicurezza sul lavoro.Il titolare del welfare ha anchedegli incidenti sul lavoro con lao con l'andamento dell'economia, indicando che il. "Gli infortuni aumentano quando ci sono pochi controlli, maglie larghe nella contrattualistica, una più debole rappresentanza dei lavoratori", ha spiegato.Orlando propone quindi di, attraverso informazione, formazione, assistenza e vigilanza, e ricorda he "per ogni euro investito in prevenzione vi sono 4 euro di guadagno in salute".Il Ministro ha parlato anche di lavoro nero, annunciando, con l'obiettivo di ridurre sensibilmente - di almeno un terzo - la distanza dell'Italia rispetto alla media europea nella diffusione del fenomeno"."La sfida - ha sottolineato - sarà soprattutto quella diconnessi all'utilizzo di lavoro irregolare, rendendosi a tal fine necessario un mix di misure di prevenzione e promozione del lavoro regolare accanto ad una ridefinizione delle misure di deterrenza".Per il lavoro irregolare e per la sicurezza sul lavoro - ha spiegato Orlando - ilin capo agli organi di vigilanza, che preveda unche in sede ispettiva dovessero essere sorprese con lavoratori in nero in misura superiore al 10% degli occupati, con gravi violazioni in materia di sicurezza del lavoro, presenza di lavoratori sfruttati" e dellea carico di queste imprese.