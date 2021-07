OVS, avvio aumento capitale previsto il 12 luglio. Titolo positivo

OVS

(Teleborsa) - Scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,98%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,597 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,698. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1,799.Il CdA diha approvato i termini e le condizioni finali dell’aumento di capitale approvato dall’Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2020.L’aumento di capitale avrà luogo mediante emissione di massime n. 63.923.470 azioni ordinarie OVS, prive di valore nominale, aventi godimento regolare da offrire in opzione agli azionisti della Società aventi diritto nel rapporto di n. 13 Nuove Azioni ogni n. 46 azioni OVS possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,25 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a Euro 1,00 a capitale sociale e quanto a Euro 0,25 a sovrapprezzo.Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni esprime uno sconto del 19,3% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto (theoretical ex right price o TERP) delle azioni ordinarie OVS, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di chiusura delle azioni OVS al 5 luglio 2021.Il calendario dell’Offerta prevede che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 12 luglio 2021 al 26 luglio 2021, estremi inclusi e siano inoltre negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana dal 12 luglio 2021 al 20 luglio 2021, estremi inclusi.L'avvio dell’Offerta è subordinato al rilascio da parte della Consob del provvedimento di approvazione del Prospetto Informativo relativo all’offerta e all’ammissione a quotazione sul MTA delle Nuove Azioni.Nel caso di integrale sottoscrizione e liberazione dell’Aumento di Capitale i proventi netti per cassa saranno pari a circa Euro 79,4 milioni. Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei proventi dell’Aumento di Capitale si rinvia al Prospetto Informativo che sarà pubblicato prima dell’avvio dell’Offerta.