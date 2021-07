PIL Italia, Prometeia: crescita più sostenuta delle attese, +5,3% nel 2021

(Teleborsa) - Quest'anno ilcrescerà del, unaal rialzo rispetto al +4,7% delle previsioni a marzo e superiore al tasso di crescita atteso per l'Eurozona nel suo complesso (+4,3%). È quanto indicato da unsecondo cui si apre un periodo con grandi potenzialità per l'Italia. "Dopo il recupero deil'anno prossimo – si legge nel rapporto pubblicato oggi – l'economia potrebbe tornare a crescere nei due anni successivi in media a oltre il 2% l'anno, ritmi doppi a quelli prevalenti nei 10 anni precedenti".La spinta decisiva arriverà dale dai 205 miliardi del Piano a cui vanno aggiunti i 30 del fondo complementare. "Di questi, 183 miliardi di euro si configurerebbero come spesa addizionale, pari a circa 30 miliardi di euro ogni anno, l'1,7% del PIL – prosegue il rapporto – Una, soprattutto per la durata del piano e per la tipologia della spesa che coinvolge, destinata per oltre l'80% a investimenti pubblici e al sostegno degli investimenti privati". Lo scenario Prometeia include interamente questa spesa aggiuntiva, pur con qualche cautela sulla, considerando qualche ritardo in più rispetto a quanto programmato già a partire dall'anno in corso. Rispetto a quanto stimato dal Governo, inoltre, Prometeia include unsul PIL che raggiunge il 2,5% nell'arco del piano al 2026, impatto inferiore di circa 1 punto percentuale rispetto allo scenario alto adottato nel PNRR come di riferimento.Prometeia ha confermato l'importanza che questi finanziamenti rivestiranno per la nostra economia, come sostegno allaper rendere l'uscita da questa crisi più rapida e con meno lasciti permanenti di quelle del passato, ma soprattutto come occasione per imprimere un'accelerazione alla, asfittica da oltre 20 anni: in particolare, "gli interventi previsti nel PNRR avranno un ruolo rilevante nel mantenerla, almeno per qualche anno, su ritmi molto superiori a quelli medi storici del nostro Paese – ha sottolineato il rapporto – Ciò consentirà innanzitutto al PIL di recuperare i livelli pre-crisi nella seconda metà del 2022. Lasarà trainata dagli investimenti in costruzioni e dagli investimenti strumentali, entrambi spinti dai progetti del PNRR. Le, invece, si riallineeranno agli stili di vita pre-crisi con gradualità e, comunque, dovranno fare i conti con una maggiore disoccupazione".Infine, gli analisti di Prometeia hanno messo in evidenza che con l'uscita dall'emergenza non si potrà che tornare verso, in un contesto che nel medio termine potrebbe assistere a un cambio negli assetti politici interni (nei prossimi anni si dovrà eleggere il nuovo Presidente della Repubblica e un nuovo Parlamento), e, sul fronte europeo vedrà una qualche ridefinizione delle regole del, con politiche monetarie che dovranno rientrare dalle condizioni di eccezionalità degli ultimi anni. Il rapporto ha riconosciuto che i prezzi di moltisono lievitati ma attribuisce alla crisi pandemica questi incrementi che dunque, con il ritorno a condizioni di "normalità", tenderanno via via a rientrare."È l'ipotesi sulla quale sono basate le previsioni di luglio e che sostiene un percorso di rialzo deida parte dellemolto graduale, tale da garantire a lungo condizioni molto favorevoli al finanziamento del nostro debito – si legge nel rapporto –Se però si deve individuare un rischio per l'economia globale, oltre ovviamente a quelli legati all'evoluzione della pandemia, è proprio quello di un intervento restrittivo da parte delle banche centrali maggiore di quanto ora atteso per smorzare sul nascere un'potenzialmente insidiosa".