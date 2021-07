Seco, fatturato balza del 17% nel secondo trimestre

Seco

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre 2021, il totale ricavi e proventi operativi consolidati diammonta a 23,2 milioni, in crescita di 3,3 milioni rispetto allo stesso periodo del 2020 (+17%). Pertanto, il totale ricavi e proventi operativi del semestre chiuso al 30 giugno 2021 ammonta a Euro 43,4 milioni, in crescita di Euro 5,1 milioni rispetto allo stesso periodo del 2020 (+13%).Tale andamento - spiega la società nella nota dei conti - è legato ad un’iregistrata nel secondo trimestre nelle aree a più elevato potenziale tra cui gli USA, l’EMEA e l’Asia Pacific.Inoltre, l’order backlog al 30 giugno 2021 è in crescita del 65% rispetto allo stesso periodo del 2020.In relazione al consensus degli analisti relativo ai risultati full-year 2021, il cui valore medio del Totale ricavi e proventi operativi si attesta intorno a Euro 95,7 milioni, il top management di SECO ritiene utile fornire il seguente commento ufficiale:“Sulla base dell’aumento della visibilità del business e di un eccellente livello di order intake e backlog al termine del primo semestre, abbiamo deciso di rivedere al rialzo la guidance media degli analisti per l’esercizio 2021, portandola nel range di Euro 97-102 milioni”, informa top management di Seco.