Andamento positivo per l'indice delle società High Tech italiane (+0,81%), si concentrano gli acquisti su Exprivia

(Teleborsa) - Ilsi è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 127.985,5, e si è poi portato a quota 127.534,1, in aumento dello 0,81% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'archivia la seduta in territorio positivo a 863, dopo aver avviato la seduta a 863.Tra i titoli del, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,77%.Tra leitaliane, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,79%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,97%.Tra ledi Milano, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 4,53%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,55%.