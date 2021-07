Borse asiatiche in ordine sparso. In rosso Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa di, in flessione dell'1,04% sul, mentre, al contrario, giornata brillante per l', che termina in crescita dell'1,89%.Tra i temi considerati dagli investitori ci sono le preoccupazioni sulla ripresa economica dalla pandemia - con il diffondersi delle varianti del coronavirus - e il controllo cinese del settore tecnologico (con i titoli delle aziende tech che hanno perso terreno sulla Borsa di Hong Kong).In ribasso(-0,84%); come pure, in rosso(-0,74%).Sui livelli della vigilia(+0,12%); in denaro(+0,93%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,04%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,12%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,06%.Il rendimento per l'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento deltratta al 3,08%.