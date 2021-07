Covid, in Italia calano le vittime ma curva nuovi casi supera quota mille

(Teleborsa) - In aumento nelle ultime 24 ore icontro i 907 di ieri a fronte di 177.977 tamponi, 14.447 in meno rispetto a ieri. Dati che fanno salire leggermente il tasso di positività che arriva a 0,567%. In calo i, oggi. Gli attuali positivi risultano essere in tutto 41.840. Questi i principali dati che emergono dalComplessivamente sale ad almeno(compresi guariti e morti) dall'inizio dell'epidemia mentre si contanoA livello regionale lacontinua a essere in vetta alla classifica dei contagi con il maggior incremento di positivi (+208 i casi con tasso 1,5%). Seguono:(+109),(+104) e(+100).Prosegue il. I posti letto occupati neisono -37 (ieri -66), per un totale di 1.234 ricoverati. I posti letto occupati insono -7 (ieri -4), portando il totale dei malati più gravi a 180, con 8 nuovi ingressi in rianimazione (ieri 11).