Daimler perde terreno in Borsa su class action Dieselgate

Daimler

Volkswagen

Daimler

(Teleborsa) - VZBV, la più grande associazione tedesca per la tutela dei consumatori, ha presentato unacontro il produttore tedesco di automobiliper rendere più facile agli automobilisti che possedevano auto coinvolte nel Dieselgate. Daimler, nonostante le sanzioni e il richiamo di veicoli, non ha mai ammesso di aver commesso illeciti nel caso, che fa parte del più ampio scandalo sulle emissioni che ha coinvolto anche la rivale"VZBV presuppone che la procedura consentirà ai consumatori di chiedere i danni. Le parti che ritengono di aver subito un danno avranno la certezza che Daimler abbiadiversi modelli di veicoli di dispositivi di manipolazione (delle emissioni, ndr) illegali - ha affermato Klaus Müller, direttore esecutivo dell'associazione - Nonostante i richiami delle autorità, Daimler continua a negare di aver manipolato intenzionalmente i valori delle emissioni dei suoi veicoli". Il produttore di automobili ha affermato di considerare infondata la controversia sulle emissioni e di voler contestare la causa intentata da VZBV.Pressione su, che perde terreno, mostrando una, portandosi a 71,39. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 70,64 e successiva 69,9. Resistenza a 72,86.