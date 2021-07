FS italiane, il Gruppo vince il "Premio Amico del Consumatore"

(Teleborsa) - "Aver tempestivamente attuato le disposizioni anti-Covid sui treni e nelle stazioni ferroviarie al fine di garantire viaggi in sicurezza ai cittadini e ai propri dipendenti, su mezzi sanificati e controllati mantenendo attivo il servizio anche con pochissimi passeggeri". È con questa motivazione – annuncia FS News – che ilsi è aggiudicato il, riconoscimento che ilassegna da 18 edizioni ad aziende e soggetti che si sono contraddistinti per essersi impegnati nel difendere i cittadini e nel tutelare l’ambiente e la collettività."Grazie all'impegno delle Ferrovie – sottolinea ilnella nota in cui spiega le ragioni dell'assegnazione – il trasporto ferroviario non si è interrotto durante la pandemia e i treni hanno potuto viaggiare anche durante i giorni bui dell’emergenza sanitaria, garantendo la sicurezza di passeggeri e personale".Il premio è stato consegnato nel corso di una cerimonia tenutasi ieri all'Auditorium Parco della Musica di Roma. A donare le targhe di riconoscimento, Martina Sambucini, Miss Italia 2020, che ha premiato iNel ritirare il premio,– riporta FS News – ha ricordato "l'impegno profuso da tutto il Gruppo e dai ferrovieri che non si sono mai fermati durante il periodo della pandemia per garantire la mobilità di persone e merci, ma anche l'importante e continuo confronto avuto con le associazioni dei consumatori, ad esempio nel caso dello storico risultato raggiunto nell’ambito della conciliazione paritetica".