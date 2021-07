Il ministro Garavaglia al TTG Travel Experience di Rimini

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Ilsarà in fiera a Rimini per il, il 70° SIA Hospitality Design e il 39° SUN Beach&Outdoor Style,che si terrà in presenza dal 13 al 15 ottobre prossimi. La conferma arriva dall’incontro a Roma di mercoledì 7 luglio con l’AD di IEG Corrado Peraboni.L’Amministratore delegato di IEG, insieme al Group Brand Manager Gloria Armiri, ha illustrato al Ministro messaggio, composizione e obiettivi di TTG, SIA e SUN, sottolineando in particolare l’. Un prodotto che viene declinato, al TTG 2021, secondo la nuova sensibilità con cui oggi il viaggiatore intraprende il viaggio e il soggiorno in Italia, secondo i trend anticipati nell’edizione dello scorso anno della manifestazione: con la fiducia che l’industry del turismo condivide con i consumatori valori attenti alla salute degli individui e del pianeta.Al Ministro Garavaglia è stata illustrata anche la composizione delle “arene” del TTG, SIA e SUN 2021, dove le voci più importanti delle filiere del turismo condividono con gli operatori professionali stato dell’arte e anticipazioni dell’evoluzione di mercato. Dallo spazio istituzionale della Main Arena, cuore marketplace, alla Italy Arena, luogo di discussione dedicato alla cultura, all’arte e al territorio italiano, alla Global Village Arena, una finestra che alternerà eventi formativi a cura della Federazione Turismo Organizzato a dibattiti e seminari, sino alla Be Active Arena, dedicata alle nuove forme di turismo esperienziale. La Design Arena e l’Hospitality Evolution Arena, sono il clou per hospitality, hôtellerie e design. Mentre nelle Beach Arena e la Camping Arena, si scopriranno le tendenze per vivere al meglio il turismo balneare e degli spazi all’aria aperta.