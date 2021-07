Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

utilities

energia

finanziario

materiali

Apple

Salesforce.Com

American Express

Honeywell International

DOW

Amgen

Caterpillar

Amazon

Apple

Netflix

Broadcom

Baidu

Wynn Resorts

Liberty Global

Liberty Global

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 34.577 punti, con uno scarto percentuale dello 0,60%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata il 29 del mese scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 4.344 punti.In moderato rialzo il(+0,4%); senza direzione l'(+0,02%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,75%) e(+0,44%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,20%),(-1,55%) e(-1,44%).Tra i(+1,47%),(+0,85%) e(+0,62%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,13%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,41%.Sensibili perdite per, in calo del 2,03%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%.Al top tra i, si posizionano(+4,69%),(+1,47%),(+1,43%) e(+1,06%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,96%.In apnea, che arretra del 3,79%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,69%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,58%.