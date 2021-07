Positiva la Borsa di Milano, allineata alle altre Borse europee

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Buzzi Unicem

Interpump

Italgas

Moncler

Telecom Italia

Saipem

Banca Mediolanum

Unicredit

Esprinet

Tinexta

El.En

Technogym

IGD

Anima Holding

Bff Bank

FILA

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Le nuove stime economiche della Commissione europea hannoper quest'anno e il prossimo del Vecchio Continente. La giornata di oggi culminerà in serata con i verbali della FED relativi all'ultima riunione di giugno.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,182. Lieve aumento dell', che sale a 1.803,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,34%), raggiunge 74,35 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,73%.in luce, con un ampio progresso dello 0,88%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,58%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,41%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,46%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 27.819 punti.Poco sopra la parità il(+0,53%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il(+0,65%).di Milano, troviamo(+3,84%),(+1,98%),(+1,76%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,49%.Calo deciso per, che segna un -1,03%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,70%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,67%.Tra i(+2,79%),(+2,61%),(+2,16%) e(+2,14%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,19%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,14%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,07%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.