SAES Getters, closing acquisizione di Strumenti Scientifici CINEL

(Teleborsa) -annuncia la finalizzazione dell’acquisizione del 100% di Strumenti Scientifici Cinel (CINEL), fino ad oggi interamente detenuto dalla famiglia Bongiovanni, player internazionale consolidato nel settore dei componenti e della strumentazione scientifica per sincrotroni e acceleratori di particelle.L’obiettivo dell’acquisizione, per SAES - spiega una nota - è rafforzare la propria posizione competitiva nel settore del vuoto, attraverso un ampliamento dell’offerta, interamente italiana e all’avanguardia su scala globale.Il, proporzionalmente alle quote da ciascuno detenute, in un’unica tranche e per cassa già precedentemente nelle disponibilità di SAES.Tale corrispettivo è stato definito calcolando l’equity value, determinato sommando algebricamente all’enterprise value (pari a 8 volte l’EBITDA ottenuto come media aritmetica degli EBITDA risultanti dai bilanci approvati relativi agli esercizi 2019 e 2020) la posizione finanziaria netta (PFN) stimata alla data del closing, oltre alla differenza tra il capitale circolante netto (CCN) stimato alla data del closing e il CCN della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Eventuali scostamenti tra i valori stimati di PFN e CCN e i valori effettivi al closing costituiranno elemento di aggiustamento del prezzo.Strumenti Scientifici Cinel ha conseguito nell’esercizio 2020 ricavi netti pari a circa 8,4 milioni di euro, con un EBITDA margin pari a 29,3%. Nell’esercizio 2019 i ricavi erano stati pari a 5,7 milioni di euro, con un EBITDA margin pari a 27,5%. Al 31 dicembre 2020 il patrimonio netto della società è pari a 2,9 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta è positiva per circa 2,9 milioni di euro. La società occupa circa 35 dipendenti.