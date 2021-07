Salvatore Ferragamo, a Inter Parfum licenza esclusiva per profumi

Salvatore Ferragamo

Inter Parfums

(Teleborsa) -, produttore e distributore di profumi e cosmetici di alta qualità, hanno definito e concordato i termini dell’operazione per il. L’accordo diventerà efficace nel mese di ottobre 2021 e avrà una durata iniziale di 10 anni.Al fine di garantire il massimo coordinamento con il brand Ferragamo ed i suoi valori fondanti, Inter Parfums opererà attraverso una società italiana interamente controllata, con sede a Firenze, e assicurerà una produzione basata in Italia."La grande competenza e la riconosciuta professionalità di Inter Parfums lo rendono il partner ideale per continuare a far evolvere i solidi valori del nostro marchio oltre al mantenimento dell’italianità della produzione. La sua qualificata forza commerciale garantirà inoltre un nuovo impulso al business delle nostre fragranze, che saranno distribuite attraverso una rete di vendita attentamente selezionata” ha dichiarato Leonardo Ferragamo, Presidente di Salvatore Ferragamo.“Siamo molto orgogliosi che Salvatore Ferragamo abbia scelto Inter Parfums per questa nuova partnership. Salvatore Ferragamo è infatti uno dei brand più iconici e conosciuti del segmento luxury al quale vogliamo dedicare tutta la nostra attenzione per il miglior sviluppo futuro. L’ingresso di Ferragamo nel nostro portafoglio rappresenta una grande opportunità per sviluppare ulteriormente il nostro business nel segmento del fashion luxury”, ha aggiunto Jean Madar, Presidente e Amministratore Delegato di Inter Parfums.