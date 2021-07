Visibilia, accordo con Negma per prestito obbligazionario convertibile cum warrant

Visibilia Editore

(Teleborsa) - Il Cda di, società che opera nel settore dell'editoria e quotata su AIM Italia, ha approvato i principali termini e condizioni relativi ad un accordo di investimento con Negma Group LTD per l'emissione di un, attraverso la sottoscrizione di un term-sheet non vincolante, cui dovrà far seguito la formalizzazione del contratto di investimento.Il Term Sheet prevede che durante il periodo di emissione, pari a 24 mesi dalla data di esecuzione del contratto definitivo, la società possa formulare una o più richieste di sottoscrizione delle obbligazioni del prestito da parte di Negma nel rispetto delle tempistiche ivi previste. L'emissione del prestito è suddivisa in, per un valore individuale della singola tranche pari a nominali 500.000 euro. Qualora l'emittente decidesse di sottoscrivere una delle quattro tranche del contratto, Negma potrà richiedere la conversione delle obbligazioni emesse in azioni.L'emissione del prestito obbligazionario cum warrant, l'aumento di capitale e l'eventuale conversione delle obbligazioni e/o warrant in azioni ordinarie della società "costituiscono un'operazione unitaria volta a dotare la società di uno strumento di provvista idoneo a", si legge in una nota.