Aeroporto Bergamo, Sanga: "Estate importante con ripresa traffico e investimento Ryanair"

Ryanair

(Teleborsa) -ha presentato oggi all'Aeroporto di Bergamo il nuovo aeromobile Boeing 373-8200 "Gamechanger". Un velivolo green di nuova generazione che baserà proprio sullo scalo bergamasco.Giovanni Sanga, Presidente di SACBO, la società che gestisce l'aeroporto di Orio al Serio ha parlato di un "appuntamento importante che segna positivamente la ripresa estiva".Sanga ha fornito anche qualche numero sull'andamento dell'alta stagione, indicando un aumento del numero delle partenze e degli arrivi del 50% rispetto al 2019 nel mese di giugno e del 60-70% per il mese di luglio ed anticipando incrementi ulteriori per il mese di agosto.A proposito del novo aeromobile, il Presidente di SACBO ha ricordato che si tratta di un "velivolo di ultima generazione che porterà ad un abbattimento consistente del rumore del 40% e soprattutto ad una riduzione della CO2 del 15-16%"."Questo significa che le tecnologie, le innovazioni, entrano nei sistemi aeroportuali con grande facilità a segnano il loro destino, la loro storia, la loro prospettiva", ha affermato Sanga, sottolineando che "la ripresa da una parte e l'innovazione tecnologica dall'altra fanno pensare ad un'estate che possa essere davvero importante per il nostro aeroporto"