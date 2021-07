Assaeroporti, Presidente Borgomeo si congratula per nomina Di Palma Presidente ENAC

(Teleborsa) - Il Presidente di Assaeroporti, esprime grande soddisfazione per la nomina dell’Avvocato dello Statoa Presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione CivileAppresa la notizia dell’avvenuta nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, il Presidente di Assaeroporti, a nome dei vertici associativi e del Consiglio Direttivo, si congratula per il prestigioso incarico."Sono certo – ha dichiarato Borgomeo - che la lunga esperienza e le indiscusse competenze del Presidente Di Palma consentiranno di riprendere con rinnovato slancio la proficua e fattiva collaborazione che in questi anni ha contraddistinto il rapporto con ENAC. Soprattutto in un momento di profonda crisi ma anche di opportunità per un settore che oggi è particolarmente impegnato a raccogliere la sfida della sostenibilità e che contribuisce in modo significativo allo sviluppo economico e sociale del Paese".