BCE, revisione strategia: oggi l'annuncio sul nuovo obiettivo di inflazione

(Teleborsa) - La Banca centrale europea è pronta ad annunciare i risultati della, un processo partito nel 2020 e poi rallentato dalla pandemia. Il punto più importante sarà la revisione della frase "Il Consiglio direttivo della BCE si propone, quale obiettivo primario, di mantenere l'inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio periodo". Secondo le indiscrezioni, è, abbandonando la sua attuale formulazione, la quale creato l'impressione che si preoccupasse più della crescita dei prezzi al di sopra dell'obiettivo che al di sotto di esso.L'annuncio della Banca centrale europea è atteso per le 13, mentre alle 14.30 la presidente Christine Lagarde e il vicepresidente Luis de Guindos terranno una conferenza stampa sulle novità. Quella che sarà presentata oggi è laed è stata una delle priorità di Christine Lagarde da quando ha preso il posto di Mario Draghi alla guida dell'istituzione di Francoforte alla fine del 2019.Gli osservatori cercheranno nelle parole dei funzionari della BCE anche riferimenti alla tolleranza di un livello di inflazione superiore al nuovo obiettivo. È infatti probabile che un riferimento esplicito allasia visto dagli investitori come un impegno a mantenere la politica monetaria a un livello estremamente accomodante per un periodo lungo e come una garanzia che il 2% non sia un limite insuperabile.