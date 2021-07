Eni firma un accordo per la produzione di idrogeno in Egitto

Eni

(Teleborsa) -ha annunciato di aver firmato con(EEHC) e(EGAS) un accordo per valutare la fattibilità tecnica e commerciale di progetti per produzione dinel paese. In particolare, le parti studieranno progetti congiunti per ladi idrogeno verde, attraverso l’uso di energia elettrica generata da, e di idrogeno blu, attraverso lo stoccaggio di CO2 in giacimenti esausti di gas naturale. Lo studio analizzerà anche il consumo potenziale di idrogeno sul mercato locale e le opportunità di esportazione. Verranno, inoltre, valutati i possibili schemi di sviluppo e di business per implementare i progetti selezionati."L’accordo di oggi – si legge in una nota – si colloca nelche Eni ha intrapreso per raggiungere entro il 2050 il target di azzeramento delle emissioni nette Scopo 1, 2 e 3 (Net GHG Lifecycle Emissions) e l’annullamento della relativa intensità emissiva (), riferita all’intero ciclo di vita dei prodotti energetici venduti. Esso si inserisce, inoltre, nel quadro della strategia dell’Egitto per la transizione energetica, la quale prevede la diversificazione del mix energetico nonché lo sviluppo di progetti per la produzione di idrogeno in collaborazione con importanti società internazionali".