ILPRA acquista altre azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, approvato dall’assemblea ordinaria degli azionisti il 30 aprile 2021 (per un periodo di 18 mesi dalla data dell’assemblea) e avviato a seguito del CdA del 26 maggio 2021,, tra il 29 giugno ed il 2 luglio 2021 inclusi, complessivead un prezzo medio unitario ponderato di circa 3,65 euro per azione, per uncomplessivo pari aA seguito di tali operazioni ILPRA possiede, al 2 luglio, 29.400 azioni proprie, pari allo 0,244% del capitale sociale. Le società controllate, alla data odierna, non possiedono azioni proprie.Nel frattempo, in Borsa,registra una flessione dello 0,55%, che rispetto alla vigilia si attesta a 3,62 euro.