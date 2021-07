Mondadori continua l'acquisto di azioni proprie

Mondadori

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 28 giugno e il 2 luglio 2021, complessive(pari allo 0,024% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 1,6273 euro per uncomplessivo pari aTali operazioni sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2021 e in esecuzione del programma di acquisto a servizio dei Piani di Performance Share 2021-2023, 2020-2022 e 2019-2021, il cui avvio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2021.A seguito delle operazioni finora effettuate, il gruppo editoriale detiene 481.798 azioni proprie pari allo 0,184% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese, affondacon i prezzi allineati a 1,664 euro, per una discesa del 2,58%.