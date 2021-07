MSC e Fincantieri, partner in costruzione nuovo terminal crociere Miami

Fincantieri

(Teleborsa) - La Divisione Cruise del Gruppo MSC ehanno annunciato oggi la firma di un contratto per la costruzione da parte di Fincantieri Infrastructure Florida di unIl nuovo terminal - spiega una nota congiunta - comporterà un investimento di circa 350 milioni di euro, e sarà costituito da un corpo centrale multilivello che servirà contemporaneamente fino a tre navi di ultima generazione e un transito fino a 36.000 viaggiatori ogni giorno. Progettato dal pluripremiato studio di architettura Arquitectonica, sarà completato entro dicembre 2023., tra cui la nuova ammiraglia MSC Seashore, che è attualmente in fase di completamento presso il cantiere Fincantieri di Monfalcone e farà base su Miami quando entrerà in servizio, entro la fine dell’anno, così come le future navi a LNG della compagnia. In linea con i piani del porto di Miami che prevedono di abilitare la connettività elettrica da terra, le navi di MSC che vi faranno base saranno predisposte per essere collegate alla rete elettrica locale dalla banchina., ha dichiarato: “Negli ultimi 35 anni il Gruppo MSC è stato un partner importante per l’economia degli Stati Uniti attraverso il nostro ruolo crescente come una delle aziende leader mondiali nel trasporto di container e come operatore di terminal per merci e passeggeri. In questo,in questo importante centro marittimo”., ha commentato: “è senza dubbio il centro del turismo crocieristico mondiale, oltre ad essere hub ideale per tutta l’area caraibica, ed è perciò la”.Oltre alle strutture all’avanguardia per i servizi passeggeri, il nuovo terminal comprenderà aree per uffici, un parcheggio multipiano per almeno 2.400 veicoli e un nuovo collegamento stradale. Il progetto prevede che MSC costruisca due banchine di circa 750 metri in totale, mentre la contea di Miami-Dade ne costruirà anche una terza.Nel progetto è compresa anche la realizzazione della relativa infrastruttura costiera, incluse le stazioni di approvvigionamento idrico e quattro ponti di imbarco passeggeri.