Performance negativa per le Piazze del Vecchio Continente

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Peggiora il sentiment generale sulla ripresa economica, con lache sta diventando dominante in molti Paesi, mentre la FED ha confermato che sta pensando al secondo quanto emerso dai verbali relativi al meeting tenutosi 15 e 16 giugno,).L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,58%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 71,09 dollari per barile, in netto calo dell'1,54%.Lopeggiora, toccando i +112 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,73%.soffre, che evidenzia una perdita dell'1,17%, preda dei venditori, con un decremento dell'1,29%, e in apnea, che arretra dell'1,71%.A Milano, forte calo del(-1,95%), che ha toccato 24.791 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 27.241 punti, in forte calo dell'1,88%.In rosso il(-1,38%); con analoga direzione, in discesa il(-1,25%).Affondano o perdono terrenoLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,95%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,87%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,86%.Affonda, con un ribasso del 2,82%.Da solo nellasi posiziona su un buon +0,58%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,31%.Crolla, con una flessione del 2,96%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,89%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,78%.