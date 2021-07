A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilcontinua la giornata con undell'1,13%, a 34.813 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,92% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In moderato rialzo il(+0,62%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'(+0,83%).Suipesa il fatto che l'amministrazione Biden stia cercando di ripristinare le regole dell'era Obama sulla. Intanto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un maxi ordine esecutivo per promuovere maggiorenell'economia americana.(+2,38%),(+1,80%) e(+1,57%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+3,14%),(+2,93%),(+2,75%) e(+2,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,32%.Tra i(+5,07%),(+3,72%),(+3,18%) e(+3,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,81%.