Cingolani: "Sardegna sarà prima isola verde". Starace: "Enel accelera su rinnovabili"

(Teleborsa) -al mondo grazie ad una rivoluzione energetica che prevede. Lo ha detto il Ministro della transizione energeticain una intervista a La Nuova Sardegna, affermando chee che "nel lungo termine si andrà avanti con un".Parlando dei tempi di questa rivoluzione verde, Cingolani ha ammesso chee che nel periodo di transizione, occorrerà alimentare le industrie a gas. Il Ministro ha ribadito che oggi l'Italia aggiunge 0,8GW di rinnovabili l'anno, ma che occorre accelerare con 8 GW all'anno.Anchesvolgerà in Sardegna un ruolo da protagonista conLo ha spiegato in una intervista allo stesso quotidiano l'Amministratore delegato del gruppo, che punta a realizzare un "polo verde"."Vogliamocon progetti fattibili, credibili, sostenibilsia ambientalmente che economicamente", ha sottolineato il manager, aggiungendo che, in questo nuovo scenario,"Tutto è nato dall'analisi degli inel futuro. - ha spiegato Starace - Il, che collegherà Sardegna, Sicilia e Campania e inserirà a pieno titolo e senza vincolo alcuno la Sardegna nella rete nazionale, chiudendo il cerchio ideale di collegamenti,n".Laè prevista, ma in Sardegna. Starace ha parlato di undella Sardegna, che arriverebbe prima degli altri ad essere totalmente green, domandandosi "che senso ha destinare investimenti in questa filiera (gas, Cdr) quando si sa che servirà solo a stabilizzare il sistema per un breve arco di anni?""Voglio essere molto chiaro. Alla fine di questo percorso, che durerà anni, nessuno rimarrà a terra. In Sardegna avremo bisogno di assumere personale, non di mandarlo a casa", ha concluso l'Ad di Enel prospettando nuove assunzioni.