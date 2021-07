Covid, nelle ultime 24 ore 1.390 nuovi casi e 25 morti. Cala il tasso di positività

(Teleborsa) - Inizia a scendere, come di consueto, la curva dei contagi prima del weekend. Nelle ultime 24 ore il numero di casi si è mostrato in lieve diminuzione con(4 in meno rispetto a ieri) a fronte di un aumento del numero di tamponi processati (196.922, 22.070 in più rispetto a ieri). Dati che portano il t. Sale a, contro le 13 di ieri, ma nel conteggio sono stati inseriti 8 decessi pregressi della Campania e uno dell'Umbria. Gli attualmente positivi sono 41.396.Questi i principali dati che emergono dalProsegue il calo costante delle ospedalizzazioni con(-30 rispetto a ieri) e. I guariti sono 1.434. A livello regionale laegistra il maggior aumento di casi (230), seguita da(226) e(201).