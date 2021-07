Eni acquista portafoglio 13 campi eolici in Italia per 315 MW

Eni

(Teleborsa) -ha firmato un accordo per ldalle società Glennmont Partners and PGGM Infrastructure Fun del 100% di un, con una capacità complessiva di 315 MW già in esercizio.Il portafoglio acquisito è composto da 256 aerogeneratori entrati in esercizio fra il 2009 e il 2016 e localizzati in. L’operazione include anche l’acquisizione di un team di grande esperienza, che garantirà la continuità nella gestione degli impianti e l’ulteriore sviluppo del portafoglio.Insieme ai 35 MW già in corso di costruzione in Puglia,, divenendo uno dei principali operatori nel Paese.L’operazione rientra nella più ampiatra capacità di generazione elettrica rinnovabile e la base clienti di Eni gas e luce. Il portafoglio in oggetto potràitaliane in un’ottica di energy management integrato."Questa operazione rappresenta un importante passo in avanti nella nostra crescita nelle energie rinnovabili che ci porterà a raggiungere i 4 GW di capacità installata nel 2024, per poi arrivare a 15 GW nel 2030 e a 60 GW nel 2050 come previsto dalla nostra strategia", ha spiegato l’Amministratore Delegato Claudio Descalzi."La crescita nelle rinnovabili, che con questa operazione ha già raggiunto oltre 1,3 GW di capacità installata e in costruzione - ha aggiutno - avverrà nel contesto di piena integrazione con il nostro business retail, generando un player unico, di grande valore ed elevato potenziale di sviluppo".