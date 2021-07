Future USA positivi aspettando Wall Street

(Teleborsa) - Dopo una seduta in pesante ribasso su timori per il diffondersi della variante Delta, l'andamento dei future USA segnala che. Ci si aspetta una certa debolezza dai titoli dei colossi tech, dopo che il sito di notizie Axios ha scritto che l'amministrazione Biden sta cercando di ripristinare le regole dell'era Obama sullaIl contratto sulè in positivo dello 0,75% a 34.551 punti, mentre quello sulloguadagna lo 0,51% a 4.334 punti. Il derivato sulregistra invece un performance piatta, con un piccolo +0,05% a 14.716 punti.Sul fronte, dopo l'apertura della Borsa il Dipartimento del Commercio americano diffonderà i dati sulle scorte e le vendite dei grossisti. Un decremento delle scorte con un aumento delle vendite indica una crescita dei consumi, un aumento delle scorte con una riduzione delle vendite mostra una riduzione dei consumi.