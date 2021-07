Giornata no per i mercati asiatici. Tokyo chiude in rosso

Nikkei 225

(Teleborsa) - Giornata no per le borse asiatiche che chiudono gli scambi in pesante ribasso a causa del rapido diffondersi della variante Covid, che ha costretto il comitato olimpico dei Giochi ad imporre uno stop al pubblico.Segno meno in chiusura per il listino di, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,63%, mentre il Topix cede lo 0,48%. Peggio fa(-0,96%).Tentennano le borse cinesi, cona cavallo della parità (-0,01%) eche recupera lo 014%. Peggio fa Taiwan che lascia sul parterre l'1,1%.Fra le altre borse asiatiche buona la prestazione di(+0,96%), assieme a Kuala Lumpur (+0,57%), Jakarta (+0,02%), Singapore (+0,58%) e Bangkok (+0,24).In rosso(-0,42%) assieme(-0,91%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,14%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,15%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,09%.Il rendimento dell'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento delscambia al 3,03%.