Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

(Teleborsa) -, che si allinea alle altre borse europee, a dispetto della giornata negativa dell'Asia e del diffondersi dei contagi Covid con la variante Delta. Occhi al G20 di Venezia al via oggi.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,184. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.802,5 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,97%.Sulla parità lo, che rimane a quota +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,75%.buona performance per, che cresce dello 0,95%, sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,77%, e decolla, con un importante progresso dell'1,77%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,36%; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,29%.In rialzo il(+0,86%); come pure, sale il(+0,79%).di Milano, troviamo(+3,61%),(+2,38%),(+2,31%) e(+2,25%).Tra i(+4,06%),(+3,41%),(+3,13%) e(+2,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,37%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,83%.