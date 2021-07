Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,75% sul; sulla stessa linea, l'ha perso lo 0,86%, terminando la seduta a 4.321 punti.In lieve ribasso il(-0,6%); sulla stessa tendenza, in discesa l'(-0,72%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,97%),(-1,43%) e(-1,36%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,15%) e(+0,73%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,32%.Crolla, con una flessione del 2,42%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,33%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,31%.(+4,91%),(+3,86%),(+1,27%) e(+0,94%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,74%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,67%.In caduta libera, che affonda del 2,64%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,3 punti percentuali.