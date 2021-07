Banca Ifis lancia #SmartBankSmartChoice, la nuova campagna pubblicitaria dedicata alle imprese

Banca Ifis

(Teleborsa) - Una Banca agile e veloce, digitale ma anche fisicamente vicina alle persone, concreta e soprattuto smart.parla alle imprese con la nuova campagna pubblicitaria multimediale #SmartBankSmartChoice, da oggi “on air” su TV, siti web e app mobile, e sui principali quotidiani nazionali e locali.A circa un anno dal rebranding di Gruppo, la Banca lancia una campagna caratterizzata da un linguaggio e una modalità di comunicazione innovativi, che mette in primo piano il momento della scelta del partner finanziario: un momento determinante per il successo di un progetto imprenditoriale. Con Banca Ifis la scelta è quella giusta. Una banca che non insegue le mode del momento ma comprende le necessità dell’imprenditore, non bada alla forma ma si concentra sui contenuti e si impegna affinché i progetti dei suoi clienti si realizzino. Per questo, le persone si riconoscono in lei e la scelgono., che prosegue il lavoro iniziato lo scorso anno con l’operazione di rebranding,, ai quali desideriamo trasmettere i nostri valori e il nostro approccio distintivo al business - spiega-. Siamo una banca innovativa e abbiamo voluto utilizzare anche nella comunicazione un linguaggio riconoscibile in linea con il nostro essere"."È sempre una grande soddisfazione collaborare con aziende e persone così impegnate nel rilancio delle attività economiche del nostro Paese" commenta Alberto Fusignani, CEO di Independent Ideas, boutique creativa del gruppo Publicis che firma la campagna.