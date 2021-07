ENAV, Isgrò: "Tecnologia e sostenibilità per ridisegnare la mobilità del futuro"

Enav

(Teleborsa) - "Il ruolo strategico del settore aereo è un elemento chiave dello sviluppo economico del nostro Paese.celebra oggi un compleanno speciale compiuto nel corso di una pandemia mondiale durante la quale il suo impegno è stato e resterà costante. Enav è una società forte e innovativa anche grazie alla costante sinergia e collaborazione con i nostri stakeholder istituzionali e industriali". Questo il commento la dellain occasione della celebrazione del quarantennale della Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia. "Le sfide sono tantissime perché usciamo da un periodo complicatissimo e difficilissimo. Il settore del trasporto aereo è stato, infatti, tra quelli più impattati dalla pandemia. È stato, tuttavia, per noi un anno di grande riflessione che ha fatto emergere quelle che possono essere le attività che possiamo fare nel futuro. Ci stiamo concentrando tantissimo sullo sviluppo delle tecnologie, sulla digitalizzazione, sulla sostenibilità, in maniera tale da fare la nostra parte come attori di una filiera complessa all'interno del trasporto e da disegnare quello che è il servizio della mobilità sostenibile per il futuro, facendo sì che anche a livello europeo il trasporto aereo non venga più penalizzato. La commissione europea ha più volte sollecitato una maggiore sostenibilità in questo comparto e in questa direzione va il nostro impegno per il prossimo futuro. Puntiamo, infatti, a una maggiore sostenibilità e a un maggior sviluppo tecnologico senza perdere mai di vistala sicurezza ovviamente della nostra infrastruttura"."Oggi abbiamo colto l'occasione di questo anniversario per creare una tavola rotonda con tutti gli attori coinvolti nella filiera. Noi riteniamo di essere soltanto uno degli operatori del sistema del trasporto aereo. Abbiamo colto l'occasione per invitare i variattori coinvolti: dall'Autorità di regolazione, l'Enac, ad alcuni gestori aeroportuali, tra cui ovviamente il presidente di Aeroporti di Roma, fino alla compagnia nascente Ita. Questo in maniera tale che tutti gli attori coinvolti possano fare sistema in maniera integrata. Abbiamo visto come sia necessario ridisegnare la mobilità parlando non soltanto del trasporto aereo ma guardando a una connessione di modalità eintermodalità in maniera tale che si possa sviluppare su tutto il territorio nazionale un sistema innovativo, moderno e sostenibile".