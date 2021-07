ENI si allea con Red Rock Power per lo sviluppo dell'eolico offshore in Scozia

Eni

(Teleborsa) -, azienda scozzese leader nello sviluppo di progetti eolici offshore, hanno(Eni 50% e Red Rock Power Limited 50%) in vista della partecipazione congiunta al prossimo, ScotWind.Le due aziende si avvalgono, inoltre, del supporto di, società attiva nel settore della trasmissione di energia elettrica in UK. Eni e Red Rock Power valuteranno anche future opportunità nelle rinnovabili in Scozia e uniranno le proprie competenze nello sviluppo di parchi eolici offshore, al fine comune di supportare la transizione energetica e il raggiungimento dell'obiettivo "zero emissioni" in UK. In particolare, i futuri progetti nell'eolico offshore favoriranno le opportunità di crescita dell'industria locale e lo sviluppo di nuove tecnologie, contribuendo sia alla, sia al trasferimento di competenze verso il settore delle energie rinnovabili."Siamo lieti di stringere una partnership con Red Rock Power per la presentazione congiunta di una proposta nel tender ScotWind" ha dichiarato. "Il team di Red Rock Power apporta la propria significativa esperienza in questo settore, specialmente per quanto riguarda la Scozia. Siamo certi che questa collaborazione contribuirà al raggiungimento dei target di Eni nelle rinnovabili e allo sviluppo del ruolo della Scozia nella decarbonizzazione del Mare del Nord. Il successo di ScotWind sarà cruciale per lo sviluppo dell'industria locale del settore e per il posizionamento delle nuove tecnologie in un mercato globale in crescita. Eni è impegnata in una transizione giusta, che valorizza l'attenzione costante verso le persone e allo stesso tempo coglie le opportunità offerte dalle possibili evoluzioni del mercato energetico. Questi principi ci guidano nel cammino intrapreso per la trasformazione"."Stringere una partnership che ci consentisse di capitalizzare la nostra attuale esperienza nello sviluppo dell'eolico offshore e di fare il salto di qualità nella costruzione offshore in previsione dell'offerta a ScotWind è stato fondamentale per noi quest'anno" ha commentato. La presenza di Eni garantisce un patrimonio di competenze nello sviluppo di progetti offshore che aggiunge grande valore nell'avanzamento di possibili iniziative in questo settore in futuro. La nostra priorità in questo momento è formulare una proposta competitiva che ci consenta di espanderci massimizzando le opportunità per il settore eolico e per l'industria locale scozzese. Siamo consapevoli del grande potenziale che può avere una collaborazione con un'azienda energetica come Eni nel raggiungimento dei target "zero emissioni" nel Mare del Nord, e per noi questa partnership è un'opportunità per contribuire ulteriormente alla transizione della forza lavoro locala verso il settore delle rinnovabili. Come molti altri nel nostro team, vengo da un passato lavorativo nell'oil&gas, e siamo consapevoli delle opportunità formative e delle competenze trasferibili di cui il settore eolico può beneficiare".Eni continua a espandere il. L'azienda ha acquistato una quota del 20% nel progetto eolico offshore dinel dicembre 2020, detiene e opera diversi progetti nel solare ed eolico onshore sia in Europa che nel resto del mondo. Inoltre, Eni, l'Università di Strathclyde e Eni Corporate University hanno recentemente firmato unimpiegati nel settore oil e gas in Scozia a trasferire le proprie competenze alle tecnologie rinnovabili, creando impieghi di alto profilo in Scozia.porterà alla partnership perla sua ampia competenza nelle infrastrutture di rete elettrica, un'area di interesse fondamentale per l'eolico offshore nel Regno Unito e per ScotWind. Con una comprovata esperienza nell'acquisizione e nella gestione di connessioni per i parchi eolici offshore in Gran Bretagna e competenza nello sviluppo degli interconnettori e della generazione eolica offshore, Transmission Investment è nella posizione ideale per contribuire all'espansione del settore elettrico scozzese, in particolare in quello dell'eolico offshore.