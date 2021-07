Eventi e scadenze: settimana del 12 luglio 2021

Sesa

(Teleborsa) -EU - Riunione dell'EurogruppoParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoBanca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita; Turismo internazionale dell'Italia; L'economia italiana in breveG20 - 2° Sherpa Meeting in videoconferenza11.00 - INPS - Relazione Annuale 2021 - La presentazione della Relazione Annuale 2021 si svolgerà presso la Sala della Regina, a Montecitorio, Camera dei deputati e sarà trasmesso in streaming sul sito della Camera e in diretta su Rai 211.00 - Evento ENAV - ENAV compie 40 anni: una ricorrenza significativa che diventa occasione per analizzare le evoluzioni del comparto aereo in Italia. Rappresentanti di Istituzioni, Organizzazioni e Imprese si confronteranno sul ruolo strategico del trasporto aereo per lo sviluppo economico del Paese- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 30 aprile 2021Personale domestico - Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-04-2021 / 30-06-2021.Fondo Mario Negri e Besusso - Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali relativi al trimestre Aprile-Giugno 2021.G20 - 2° Agriculture Deputies MeetingG20 - W20 SummitParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioEU - Riunione ECOFIN15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Asta medio-lungo- Risultati di periodo: Relazione semestrale- CDA: Approvazione dei dati preliminari di ricavi netti al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoFed - Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione Servizi Finanziari alla CameraBank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiFed - Beige BookConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della Giustizia e degli affari interniTesoro - Regolamento BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 maggio 2021- Risultati di periodoOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioFed - Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione bancaria al SenatoBanca d'Italia - Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziarioBOJ - Inizia la riunione di politica monetariaTesoro - Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodoBanca d'Italia - Conti finanziariBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiRating sovrano - Finlandia - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Irlanda e Olanda - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Grecia - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Russia - S&P Global pubblica la revisione del merito di creditoG20 - SFWG - Roadmap Consultation - Finance Track - videoconferenza e 4° Culture Working Group VTC in videoconferenzaBanca d'Italia - Bollettino Economico11.00 - Presentazione del Rapporto INAPP 2021 - Il Presidente dell'Inapp, Sebastiano Fadda, illustra il "Rapporto Inapp 2021" presso la Camera dei Deputati. Il Rapporto è una disamina delle trasformazioni in corso nel mercato del lavoro e nei sistemi della formazione professionale a fronte dei macro-trend globali di cambiamento dei sistemi economiciScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni- Risultati di periodoIVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti".INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.