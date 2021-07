Future USA contrastati in attesa di Wall Street

(Teleborsa) - Dopo una chiusura di settimana in positivo, l'andamento dei future USA segnala che il, con Dow Jones e S&P 500 in rosso. Da un lato gli investitori sono preoccupati per il diffondersi della variante Delta del coronavirus, che potrebbe rallentare la crescita dell'economia, dall'altro attendono alcuni eventi chiave nei prossimi giorni: sta iniziando la stagione degli utili, verranno diffusi i dati chiave sull'inflazione e il presidente della Federal Reserve Jerome Powell interverrà al Congresso.Il contratto sulè in negativo dello 0,38% a 34.619 punti, mentre quello sulloperde lo 0,17% a 4.352 punti. Il derivato sulregistra invece un performance positiva, con un +0,25% a 14.847 punti.Sul fronte, oggi non è atteso alcun dato. Domani il Bureau of Labour Statistics (BLS) rilascerà invece i dati di giugno dell'indice dei prezzi al consumo, strumento chiave per valutare i cambiamenti nelle tendenze di acquisto e nell'inflazione.