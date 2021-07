Iren, inaugurato il nuovo depuratore di Rapallo

Gruppo Iren

(Teleborsa) - E’ stato inaugurato ufficialmente questa mattina il nuovo impianto di depurazione di Rapallo, in località Costaguta Ronco, alla presenza del Presidente della Regione Liguria, dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale del, del Sindaco del Comune di Rapallo e Vice Sindaco della Città Metropolitana Carlo Bagnasco e dell’AD di Ireti Fabio Giuseppini.Allo stato attuale il depuratore raccoglie le acque reflue die parte di Zoagli ed è stato progettato per un funzionamento modulare e flessibile così da gestire la variazione di carico e di portata dovuti alla fluttuazione turistica (dai 30.000 abitanti residenti fino ad un massimo di 90.000 abitanti). Il nuovo impianto scarica a mare ad una profondità di 41 metri tramite una condotta della lunghezza di 3 Km, è inoltre dotato di un sistema per il controllo degli odori che prevede ildell’aria con tecnologia dia secco, soluzioni che sono in grado di abbattere completamente l’impatto verso l’ambiente esterno.Per far conoscere meglio ai rapallini le caratteristiche del depuratore, il Comune e Iren organizzerannocon i tecnici, che si svolgeranno a partire dal mese die che saranno prenotabili, con modalità che saranno comunicate a breve, da chiunque voglia approfondire la conoscenza di questo servizio fondamentale per il territorio.