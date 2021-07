L'indice delle società High Tech italiane si muove in territorio positivo (+0,85%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

FTSE MIB

Stmicroelectronics

listino milanese

Sesa

Sabaf

Be Shaping the Future

It Way

(Teleborsa) - Iltermina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 128.729,4 in guadagno dello 0,85%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 868, dopo aver avviato la seduta a 868.Tra i titoli del, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,79%.Tra le medie imprese quotate sul, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,97%.Tra ledi Piazza Affari, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,26% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,08%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,90%.